مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين في سقوط ميكروباص بترعة بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في سقوط سيارة بترعة الجيزاوية بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء. تلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة ووجود حالات وفاة. كشفت معاينة العقيد على عبد الكريم مفتش فرقة العياط والبدرشين، عن أن الحادث أسفر عن مصرع 4 سيدات ورجل وإصابة 4 آخرين نقلوا إلى المستشفى للعلاج. ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثامين، ورفع حطام السيارة بواسطة الونش.

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