برلماني يطالب وزير الشباب بالتأكد من جاهزية ملاعب كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالجولة التي قام بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي برفقة اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، داخل استاد القاهرة الدولي الذي يشهد تطويرًا شاملاً استعدادًا لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم في يونيو القادم.

وأكد المسعود، في بيان اليوم، أهمية تصريحات الدكتور أشرف صبحي التي أكد فيها على أن الاستعدادات للبطولة تجري على قدم وساق من أجل الانتهاء من أعمال التطوير في استاد القاهرة الدولي وباقي الاستادات استعدادا لانطلاق البطولة الإفريقية لكرة القدم، حيث يتم تجهيزه ليخرج بالمظهر المناسب لاسم ومكانة مصر الافريقية والدولية وأن الشكل الختامي لإستاد القاهرة سيفاجئ الجميع بحيث يليق بسمعة وكفاءة مصر التنظيمية العالية.

وطالب المسعود من وزير الشباب والرياضة القيام بجولات مماثلة لجميع الملاعب التي سوف تشهد إقامة مباريات كاس الأمم الإفريقية عليها للتأكد التام من انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بها لإقامة المباريات عليها.