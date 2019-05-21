أخبار مصر | "النقل": تداول 570 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال أبريل الماضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": تداول 570 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال أبريل الماضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 570 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة، خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، حيث سجلت الواردات 286 ألف طن بينما سجلت الصادرات 284 ألف طن بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

وشهد ميناء سفاجا، تداول 381 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 40% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 244 ألف طن وصادر 137 ألف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 58 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 13 الف طن و صادر 45 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 36 الف طن بضائع بنسبة زيادة 3% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 5 الاف طن وصادر 31 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 24 الف طن بروبلين بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 71 الف طن فوسفات.

ووجه اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس الهيئة، بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن و التفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لانهاء اجراءات الشاحنات مع تفعيل الفاتورة الموحدة لجميع الجهات العاملة بالموانىء وتطبيق نظام التوقيع الالكترونى لكافة الجهات داخل الميناء وخاصة التوكيلات الملاحية لسرعة وسهولة تبادل البيانات والمكاتبات الكترونيا من خلال المنظومة الالكترونية بالميناء.