مصر | شرطة المرافق ترفع 1170 حالة إشغالات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق ترفع 1170 حالة إشغالات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 645 كرسي – 17 طقطوقة - 65 ترابيزة – 6 ثلاجة – 17 شمسية – 4 غرزة شاى–90 لوح خشب – 125 سيخ حديد –4 أسطوانة غاز – 7 تروللى - 4 اعلان بدون ترخيص – 8 عربة يد – 27 استاند – 9 ميزان متنوع –فاترينة – 12 ترولي – 3 فرش لبيع الفاكهة – 55 عرق خشب – 5 مقص سقالة -8 تابلوة – 2 تانك مياة – 30 محضر تنظظيم – 385 عرق خشب – 2 قرار غلق وتشميع – 10 فض اختام – 8 كرتونة سيراميك – 2 شباك سقالة – 74 قلب شيشة – 5 تروسيكل – خلاطة – 6 برويطة – 3 دكة خشب – ونش -3 لافته إعلانية- 3 قلاية – 10اطارات سيارات – عشة – 20 محضر اشغال – 20 محضر اعلان بدون ترخيص، وبلغ إجمالي المخالفات ( 1170 ) مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.