مصر | شرطة المرافق ترفع 1170 حالة إشغالات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق ترفع 1170 حالة إشغالات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 645 كرسي – 17 طقطوقة - 65 ترابيزة – 6 ثلاجة – 17 شمسية – 4 غرزة شاى–90 لوح خشب – 125 سيخ حديد –4 أسطوانة غاز – 7 تروللى - 4 اعلان بدون ترخيص – 8 عربة يد – 27 استاند – 9 ميزان متنوع –فاترينة – 12 ترولي – 3 فرش لبيع الفاكهة – 55 عرق خشب – 5 مقص سقالة -8 تابلوة – 2 تانك مياة – 30 محضر تنظظيم – 385 عرق خشب – 2 قرار غلق وتشميع – 10 فض اختام – 8 كرتونة سيراميك – 2 شباك سقالة – 74 قلب شيشة – 5 تروسيكل – خلاطة – 6 برويطة – 3 دكة خشب – ونش -3 لافته إعلانية- 3 قلاية – 10اطارات سيارات – عشة – 20 محضر اشغال – 20 محضر اعلان بدون ترخيص، وبلغ إجمالي المخالفات ( 1170 ) مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.