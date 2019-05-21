مصر | ضبط 5 بائعين متجولين و شخص مشتبه بهم في المنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 بائعين متجولين و شخص مشتبه بهم في المنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 3 ثلاجة – 5 استاند – 20 كرسي– 3 أسطوانة غاز – 7 فرش خردوات – 3 ترولي – 2 تروسيكل – 2 عربة يد – 5 ترابيزة - 5 شمسية- 7 ميزان عادي –6 قلب شيشة –وبلغ إجمالي المضبوطات 39 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم تنفيذ 5 حكم جزئي – وضبط 4 حالة اشتباة – 5 بائع متجول – وبلغ إجمالي القضايا 14 قضية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.