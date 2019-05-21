مصر | ضبط عاطلين لسرقتهما الدرجات البخارية بالبساتين

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ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على عاطلين لسرقتهم الدرجات البخارية بالبساتين.

وتلقى المقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات تفيد بسرقة درجاتهم البخارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم أحمد ع، وعلى م، عاطلين وتم ضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها بدائرة القسم وأمر اللواء اشرف الجندى مدير مباحث العاصمة بحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.