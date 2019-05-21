شكرا لقرائتكم خبر عن حصر بلاغات وشكاوى المواطنين من انقطاعات المياه أو ضعفها بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن حصر البلاغات والشكاوى التي تلقتها المحافظة من المواطنين المتضررين من انقطاعات المياه أو ضعفها وذلك لسرعة التعامل معها والعمل على حلها بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف.

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وقال «راشد» إن «مشروعات المياه الجارى تنفيذها ستساهم بشكل كبير في تقليل أي انقطاعات أو ضعف في ضغوطات المياه، حيث سيلمس المواطنين المتأثرين من تلك المشكلات بتحسن ملحوظ في الخدمات خلال الفترة المقبلة».

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى أكد خلاله «راشد» على دخول محطة مياه جزيرة الدهب المراحل النهائية للتشغيل، والتى تبلغ طاقتها الإجمالية 160 ألف م3 / يوم المرحلة الأولى 80 ألف م3 والمرحلة الثانية 80 ألف م3، ومن المقرر أن تضخ المحطة 80 ألف م3 خلال الشهر الجارى، حيث يجرى حاليا التشغيل التجريبي لها والتأكد من سلامه العينات للتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأكد المحافظ، في تصريحات له، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات المياه والصرف الصحى المتعثرة بمحافظة الجيزة وخاصه مشروعى محطة مياه منشأة القناطر ومحطة مياه القيراطيين نظراً لاهميتهم الشديدة في حل مشكلات الانقطاعات وضعف الضغوطات بمراكز ومدن منشأة القناطر وأوسيم، إضافه إلى أن هناك تنسيقاً دورياً لهذا الملف مع الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للعمل على حل مشكلة مياه الشرب بالجيزة وإزالة معوقات تعترض الجدول الزمني للانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.