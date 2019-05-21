شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار خدمة العملاء المضافة على فاتورة الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة، متضمنة بقاء الأسعار الجديدة لرسوم خدمة العملاء التي تتم إضافتها لفاتورة الكهرباء كما هي.

وجاءت الأسعار كالتالي: بالنسبة للاستهلاك المنزلي استهلاك 0-50 كيلو وات، تتم إضافة جنيه على كل فاتورة، ومن 51-100 كيلو وات 2 جنيه، ومن 0-200 كيلو وات 6 جنيهات، ومن 201 -350 كيلو وات 11 جنيها، ومن 351-650 كيلو وات بـ15 جنيها، ومن 651-1000 كيلو وات 20 جنيها، وأكثر من 1000 كيلو وات يتم دفع 40 جنيهًا، والمقروء بصفر استهلاك يتم دفع 9 جنيهات قيمة خدمة العملاء.