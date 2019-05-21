شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تقدم 4 نصائح لأصحاب الشركات لترشيد الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب الشركات والمكاتب للعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، عن طريق اتباع إرشادات ترشيد الكهرباء الخاصة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام تلك الأجهزة.
وقدّمت الوزارة 4 نصائح يمكن أن تساعد على تخفيض الطاقة بنسبة 20% من الاستهلاك، لافتة إلى أن ذلك يساهم على خفض قيمة الفاتورة الشهرية، مشددة على ضرورة النظر عند شراء إلى بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الأجهزة للتعرف على الأجهزة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكاً للكهرباء.
وأشارت الوزارة إلى أن أماكن العمل تتصف بوجود مظاهر للإسراف في استخدام الطاقة الكهربائية، سواء للإنارة أو لتشغيل المعدات والأجهزة، لذا يلزم مراعاة إرشادات الترشيد لتجنب الإسراف كالتالي:
أطفئ الأنوار في الأماكن الخالية وعند مغادرة المكان.
وزع وحدات الإنارة على أكثر من مفتاح، وبصفة خاصة في الممرات الطويلة والمكاتب الكبيرة الأجهـــزة.
أغلق أجهزة الحاسب الآلى والطابعات أو أي معدات مستهلكة للكهرباء في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة خلال اليوم.
تأكد من فصل الإنارة والتكييف والأحمال الأخرى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
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