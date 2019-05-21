شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مرشحًا يتنافسون في انتخابات «تجارية الإسكندرية» 15 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى الغرفة التجارية المصرية في الاسكندرية انتخاباتها لاختيار مجلس إدارتها الجديد في الدورة الجديدة التي تمتد في الفترة بين 2019 وحتى 2023 المقررة في 15 يونيو المقبل.

ويتنافس في الانتخابات 19 مرشحاً لاختيار 9 أعضاء بينهم رئيس الغرفة، فضلاً عن تعيين 9 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة على قائمتين هما «نبض التجار» وتضم في عضويتها 5 مرشحين هم الدكتور سمير صديق وأشرف مصطفى سلامة وخالد سليمان فهمى جابر محمود سليمان وحازم مصطفى المنوفى، وقائمة «تواصل وعطاء» ويقودها أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.

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وقال الدكتور سمير صديق، رئيس شعبة الصيادلة السابق وأحد مرشحى قائمة «نبض التاجر»، إن المنافسة تجرى بشرف بين المرشحين ولا يوجد أي عداوة بين القائمتين.

وطالب «صديق»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، وزير التجارة والصناعة بإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل لأول مرة وعدم الاستعانة بموظفى الغرفة وذلك تحقيقا للنزاهة والشفافية المطلقة في الانتخابات ومنح الفرص وتكافئها بين المرشحين من القائمتين.

وأنهت الغرفة التجارية بالإسكندرية استعدادتها لانطلاق ماراثون انتخابات الدورة الجديدة التي تمتد في الفترة بين 2019 و2023، للمنافسة على مقاعد عضوية مجلس الإدارة التسعة والتى تجرى في 15 يونيو.