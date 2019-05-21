تعرف على أهم ما يميز عداد الكهرباء الذكى × 11 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه أهم المعلومات التى توضح مميزات عداد الكهرباء الذكى، و ذلك بالتزامن مع خطة الحكومة لتركيب 250 ألف عداد ذكى بـ6 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية كمرحلة أولى تجريبية بنهاية العام الحالى.
وفيما يلى تعرف على مميزات العداد الذكى :
1- يحتوى على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول.
2- يتحمل قطاع الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن اى أعباء مالية المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد.
3- يتيح للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد .
4- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقى حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".
5- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.
6- يتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.
7- يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر و يقوم العداد الذكى بإنذاره حال قرب نفاذ الرصيد.
8- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ و الوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالامبير و الكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و 12 شهر سابق، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب،التاريخ باليوم و الشهر و السنة و الوقت، إظهار أخر حالة عبث و تلاعب بالوقت و التاريخ ،رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت و زيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".
9- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء و القضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.
10- تلافى مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.
11- يمكن للمستهلك التحكم فى الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.
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