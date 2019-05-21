"مش هنشوفها حتى في الصيف".. الأرصاد توضح تفاصيل الموجة الحارة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي ستبدأ خلال ساعات هي الأقوى في 2019 حتى الآن، مضيفًا: "لأن النصف الثاني من الربيع يتميز بارتفاع درجة الحرارة بشكل أكبر من فصل الصيف نفسه".

وأضاف عطا في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "درجات الحرارة دي مش هنشوفعها في الصيف، لكننا نشعر أن حرارة الصيف أكبر من موجة الحر الحالية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والتي تصل إلى 85%".

وأكمل عطا: "في حين أن درجة الرطوبة المتوقعة يصل حدها الأقصى إلى 50%، وهو ما يعني أن موجة الحر المُقبلة شديدة لكنها جافة".

ومن المتوقع أن تشهد مصر موجة حارة تبدأ اليوم، وتستمر خلال الثلاثة أيام المُقبلة، حيث صنفها خبراء الطقس بـ"الأقوى منذ بدء 2019"، وأن درجات الحرارة ستتخطى المعدل الطبيعي بنحو 10 درجات، لتصل إلى 44 درجة على القاهرة.