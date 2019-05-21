مصدر بالتعليم: فتح الطلاب لأي صفحات غير منصة الامتحان الإلكتروني يتسبب في إلغائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

علق مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، على شكاوى بعض طلاب الصف الأول الثانوي الذين يؤدون الامتحان الإلكتروني، بسبب تعطل نظام الامتحان خلال فترة الإجابة، الأمر الذي يحول دون استكماله.

وقال المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريح لمصراوي- إن خروج الطالب تلقائيَا من منصة الامتحان، قبل انتهاء زمن الإجابة أو الضغط على كلمة "إنهاء"، يرجع إلى عدم التزامه بالتعليمات التي وجهتها له وزارة التربية والتعليم، بعدم فتح أي صفحة أخرى على جهاز "التابلت" بخلاف الامتحان.

وأضاف المصدر، أنه في حالة فتح أي صفحات مثل "جوجل" وغيره، تتوقف منصة الامتحان، ويلغى تلقائيًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد ما يعرف بانهيار "السيستم"، أو سقوطه، لأن الامتحان يعتمد على الشبكات الداخلية بالمدرسة دون الحاجة إلى إنترنت، وبمجرد دخول الطالب على الامتحان يمكنه الإجابة عنه واستكماله بكل سهولة.

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وحددت الوزارة، حالات تحويل الطالب من الامتحان الورقي إلى الامتحان الإلكتروني، أو تحرير محضر إثبات حالة لضمان حق الطالب، كالتالي:

-لو أن الطالب في أول ربع ساعة من الامتحان لم يستطع الدخول عليه من خلال "التابلت" بأي شكل من الأشكال، يجري تحويله إلى الامتحان الورقي وينتقل إلى لجنة أخرى من لجان الاختبارات الورقية.

-إذا بدأ الطالب الامحتان الخاص به على "التابلت" وبعد أن حل عدد من الاسئلة بعد نصف ساعة أو ساعة من الوقت وحدث عطل معين لم يمكنه من استكمال الامتحان دون ذنب له في ذلك يكون حقه محفوظًا، وتحرر المدرسة محضر إثبات حالة يحرر بواسطة 2 ملاحظين باللجنة وأخصائي التكنولوجيا ومدير المدرسة ويرفع للشؤون القانونية التي تقدر حالة الطالب وتقر بأن يأخذ متوسط درجاته العامة.

وانطلقت امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي، أمس الأحد، وتستمر حتى الخميس الموافق 30 مايو المقبل.

وتمكن 409 ألف و 704 طالب وطالبة، من أداء امتحان الأحياء، إلكترونيًا، اليوم الاثنين، فيما أدى نحو 175 ألف و800 طالب الامتحان ورقيًا.