أكتوبر المقبل.. مصر تطلق أول مهرجان لعسل النحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إقامة أول مهرجان لعسل النحل المصري، الأربعاء الموافق 16 أكتوبر المقبل ولمدة ثلاث أيام.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، الاثنين، مع فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، بحضور الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدكتور عبدالرشيد غانم المشرف على مكتب نائب وزير الزراعة.

وأكدت الدكتورة منى محرز، أهمية دور النحل في التوازن البيئي ولرفع الوعي المجتمعي وأهمية العسل كمنتج غذائى ودوائي عالي القيمة الغذائية، مشيرة إلى أنه سيتم بحث توفير قروض لشباب الخريجين الراغبين في إنشاء مناحل حيث تعد أحد أهم الأنشطة الإقتصادية الواعدة من خلال تعريف الشباب بصناعة تربية نحل العسل وعوائدها الاقتصادية لفتح أسواق جديدة للمنتجين.

وأوضحت "محرز"، أن مصر ذكرت في التوراة بأنها بلاد اللبن والعسل وذكر القرآن الكريم العسل بأنه "فيه شفاء للناس"، بجانب أن الفراعنة كانوا يضعون العسل في مقابر الملوك لطرد الأرواح الشريرة.

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وقال فتحي بحيري رئيس إتحاد النحالين العرب، إن معظم دول العالم المنتجة للعسل تحتفل سنويًا بيوم العسل مثل مهرجان العسل الروسي، واحتفال سلوفينيا بيوم العسل، كما تحتفل السعودية سنويًا بمهرجان العسل الدولي في الباحة، وتهدف هذه الاحتفالات لرفع الوعي العام بأهمية نحل العسل ومنتجاته وجميع منتجات خلية النحل وأدوات ومستلزمات تربية النحل.

وأضاف "بحيري"، أن مواطني الدول العربية لا يتجاوز استهلاك الفرد فيها المائة جرام في السنة بينما المواطن الأوروبي يستهلك أكثر من 2 كيلو جرام من العسل سنويًا، مما يجعلنا نفكر كثيرًا في أسباب حرمان المواطن العربى من استهلاك مادة طبيعية تحمل له الغذاء والدواء الطبيعي.

وأوضح أنه سيتم عقد ندوات علمية متخصصة لمربي النحل لعرض أحدث ما توصل إليه العلم في مجال إنتاج العسل ومقاومة الآفات وكذلك محاضرات للشباب عن تربية النحل الحديثة والجدوى الاقتصادية لمشروعات تربية النحل.

جدير بالذكر أن اليوم يواكب اليوم العالمى لعسل النحل حيث يتم الاحتفال به 20 مايو من كل عام.