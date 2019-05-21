أخبار مصر | أبو اليزيد: "النسيج خير من يتحدث عن الحضارة المصرية لهذه الأسباب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو اليزيد: "النسيج خير من يتحدث عن الحضارة المصرية لهذه الأسباب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي، إن النسيج هو خير دليل على رقي وعظمة الحضارة المصرية على مر العصور.

وأشار أبو اليزيد إننا لما نشاهد الأهرامات أو المقابر أو المعابد أو المباني الأثرية نرى عظمة الانتاج الذي قدمه المصري، ولكن النسيج والملابس هي التي تشير إلى تذوق المصري الفني وزوقه العام.

وضرب أبو اليزيد مثلًا بالحضارتين اليونانية والحضارة الرومانية، حيث قال إنه دائمًا ما تصنف الحضارة اليونانية أكثر رقيًا من الحضارة الرومانية، لما اشتملت عليه من فنون وفلسفة، وعلوم عقلية عكس الحضارة الرومانية المليئة بالحروب.