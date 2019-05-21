أخبار مصر | خاص| لمنع حدوث الجلطات.. استشاري أوعية وجراحة عامة يوجه نصائح لمرضى انسداد الشرايين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| لمنع حدوث الجلطات.. استشاري أوعية وجراحة عامة يوجه نصائح لمرضى انسداد الشرايين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم، كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية أو رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، ولذلك نقدم نصائح لمرضى السكري وكيفية التعامل خلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق التقت "الخليج 365"، مع الدكتور محمد فوزي، استشاري الأوعية الدموية والجراحة العامة، فى لقاء خاص خلال برنامج "الخليج 365 كلينك"، والذي يعرض على بوابة الخليج 365 الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والإرشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد فوزي، استشاري الأوعية الدموية والجراحة العامة، نصائح لمرضى انسداد الشرايين وضعف الدورة الدموية للأطراف قائلا: اثناء الصيام وارد يحدث لزوجة فى الدم او جلطات وانسداد فى الشرايين، ولذلك يفضل اصحاب عمليات القسطرة او توسيع البلونة او تركيب دعامة عدم صيامهم، وذلك لعدم حدوث لزوجة فى معدل سريان الدم لديهم، واعادة صيامهم وتعويض الشهر الكريم بعد مرور ثلاثة او اربعة شهور علي اجرائهم عملية القسطرة او تركيب الدعامة.