شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يستقبل وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى المعنى باتفاقية التجارة الحرة القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى المعنى بتقييم عروض استضافة مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية اليوم الإثنين، برئاسة مستشارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لشئون الاندماج والتكامُل الإقليمي، وذلك في إطار زيارة الوفد لمصر بهدف تقييم العرض المصري لاستضافة السكرتارية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز العمل الأفريقى المشترك بين الأشقاء الأفارقة، حيث أكد وزير الخارجية على أن مصر تولى أهمية كبيرة لاستضافة مقر السكرتارية باعتبار أن اتفاقية التجارة الحرة تُعد أحد أهم محاور مشروع التكامل والاندماج الأفريقى، فضلاً عن أهميتها فى تعزيز التبادل التجاري بين دول القارة، وهو ما يُعد من أهم أولويات أجندة التنمية الأفريقية 2063، مؤكداً فى هذا الصدد على تسخير مصر لإمكانياتها المادية والبشرية من أجل إنجاح عمل السكرتارية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أشار إلى أن مصر من أولىَ الدول المُنضمة لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وصدّقت عليها فى مارس 2019، معرباً عن ترحيب مصر لاكتمال النصاب القانونى اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وأعرب الوفد عن أهمية العمل الأفريقى المشترك للنهوض بالقارة وتحقيق تطلعات شعوبها فى مجال التنمية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وتدشين مشروعات اقتصادية إقليمية.