شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف جروب "واتس آب" يغشش طلاب الدبلومات.. وضبط طالب أرسل امتحان الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف صباح اليوم طلاب شهادة الدبلومات الفنية لليوم الثالث على التوالى بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية امتحانات الدور الأول للعام 2018/2019.

أكد وزارة التربية والتعليم للتعليم الفنى، على أن متابعة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول بجميع تخصصاتها جاءت كالتالى:

لم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية.

حيث أدى الطلاب الامتحان على فترتين :

الفترة الأولى : عدد المواد الامتحانية (106)

الفترة الثانية: عدد المواد الامتحانية (17)

وأوضحت الوزارة، أنه تم الاتصال بغرف العمليات على مستوى المديريات التعليمية.

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وورد إلى غرفة العمليات إشارة بشأن وجود صورة من امتحان الرياضة العامة على جروب فيس بوك باسم (تنسيق الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد) وبالتواصل مع المطبعة السرية للتعليم الفنى تبين أنه امتحان دولة السودان.

وبالمتابعة الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اتضح وجود جروب واتس آب باسم (دبلوم صنايع) تم نزول امتحان مادة الرياضة العامة عليه فى تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق وتم التوصل لاسم الطالب الذى قام بتحميل الامتحان على الجروب ويدعى (ع. ع) وتم التواصل مع لجنة النظام والمراقبة لمعرفة اللجنة الامتحانية للطالب المذكور واتضح أنه بلجنة رقم (672) دمياط الجديدة الصناعية المشتركة بدمياط الجديدة وتم التواصل مع رئيس اللجنة ويدعى (م. ع) وقام بتفتيش الطالب المذكور وتم التحفظ على موبايله الشخصى وتم عمل محضر إثبات حاله بذلك واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم حيال الواقعة.

وأضافت الوزارة، أنه بمتابعة جروب واتس آب (دبلوم صنايع) تم حل الامتحان بواسطة إحدى معلمات التعليم الابتدائى تدعى (ع. م) معلم بمدرسة بنى هلال الابتدائية بنين – إدارة القوصية - أسيوط.

ثم ورد إلينا أن لجنة رقم (709) كفر الزيات الصناعية الميكانيكية بنين بكفر الزيات (صناعى) : أن الطالب (م. خ) تخصص تركيبات كهربية قام بتمزيق ورقة الإجابة وتم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم.

ولجنة رقم (1168) الشهيد مصطفى رجب العطار بمغاغة (صناعى): قام رئيس اللجنة بتوزيع ورق أسئلة مادة الرياضة العامة على المهنى والمهنى على العام فى الفترة الأولى وبعد نصف الساعة اكتشف الخطأ وحاول رئيس اللجنة تداركه وطلب من الطلاب تغيير الورق إلا انه الطلاب رفضوا ذلك وتم تحويل الموضوع للشئون القانونية.

لجنة رقم (2077) محمد فريد سرحان الإعدادية بنين (تجارى) : قام شخص مجهول بقذف طوبه من خارج اللجنة وأصيب أحد الملاحظين إصابة طفيفة وتم إبلاغ النجدة ووصلت للجنة.

لجنة رقم (112) مدرسة أبو كساه الصناعية بنين بابشواى (صناعى) : قام الملاحظ (ج. ق) بالتعدى على رئيس اللجنة لفظيًا واستخدام الموبايل لتصوير الزملاء وتم استبعاده وإخلاء طرفه من اللجنة.