شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعيين 26 مدرسًا جديداً بكليات جامعة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة أسيوط على تعيين 26 مدرساً جديداً بعدد من كليات الجامعة، حيث نصت القرارات على تعيين 10 مدرسين بكلية الطب وهم الدكتورة شيماء سيد حسن بقسم طب القلب والأوعية الدموية، والدكتورة نجلاء سامي محمد بقسم طب الأطفال، والدكتور مصطفى نصر الدين على بقسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور عمرو محمد أحمد بقسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور مصطفى عبدالعظيم على بقسم الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور سيد حسن أحمد بقسم الأشعة التشخيصية، والدكتور محمد كامل عبدالناصر بقسم طب وجراحة العيون، والدكتور محمود عبدالعال محمد بقسم جراحة التجميل، وكلاً من الدكتورة سمر محمد عبدالمنعم والدكتورة نهلة مصطفى محمود بقسم علاج الأمراض والطب النووي بالكلية.

وتضمنت القرارات تعيين 5 مدرسين بكلية الآداب، وهم: الدكتورة الشيماء إبراهيم محمد بقسم علم النفس، والدكتور أيمن عبدالعظيم أحمد بقسم اللغة العربية، والدكتورة سها صلاح أحمد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، وكلاً من الدكتور وائل هريدي زهران والدكتور أحمد على أحمد بقسم الجغرافيا بالكلية.

وشملت القرارات تعيين 4 مدرسين بكلية التربية الرياضية، وهم: الدكتورة آلاء أحمد الطاهر بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية، والدكتورة أمل نادي محمد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، وكلاً من الدكتورة ولاء بدري كامل والدكتور بسام السيد محمد بقسم مناهج وتدريس التربية الرياضية بالكلية، كما تمت الموافقة على تعيين 3 مدرسين في كلية التمريض، وهم: الدكتورة أسماء عطية طلبة بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ، والدكتورة أميرة حسن عبدالفتاح بقسم تمريض الأطفال، والدكتورة منى فوزي حسين بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية بالكلية، وتعيين مدرسين اثنين بكلية العلوم وهما الدكتور أحمد إبراهيم عبدالحميد بقسم الكيمياء والدكتورة أمينة عبدالسميع أبوزيد بقسم الفيزياء بالكلية، أما في كلية الهندسة فقد تمت الموافقة على تعيين الدكتور رفاعي أحمد شرقاوي بقسم هندسة التعدين والفلزات بالكلية، كما تمت الموافقة على تعيين الدكتورة أماني جيد خلف الله بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بالجامعة.