أخبار مصر | طقس 15 رمضان.. شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس 15 رمضان.. شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود اليوم، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 34

شبين الكوم 18 33

طنطا 18 32

دمنهور 17 32

الإسكندرية 17 31

بلطيم 19 25

مطروح 20 30

السلوم 21 39

سيوة 21 40

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

الزقازيق 18 34

الاسماعيلية 16 34

السويس 18 33

العريش 17 26

رفح 17 26

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رأس سدر 20 36

نخل 14 32

نويبع 24 31

طابا 16 30

كاترين 14 32

الطور 22 30

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 27 35

الفيوم 20 36

بنى سويف 20 36

المنيا 21 37

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 22 38

الأقصر 23 39

أسوان 24 39

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 25 39

شلاتين 23 33

ابو رماد 24 32

حلايب 25 30

راس حدربة 25 30