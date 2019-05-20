طلاء المباني ورصف الطرق.. أولويات الحكومة بالمحافظات

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محافظ الغربية: تم تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة أعضاء مجلس النواب والتنسيق من خلال الطلبات المقدمة لصالح خدمة المواطنين في الدوائر المختلفة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددا من الملفات بالمحافظات التي تأتي على أجندة أولويات الحكومة حاليا، تتمثل في موقف تقنين الأوضاع على أراضي الدولة، وكذا موقف الأصول المؤجرة التي تملكها المحافظة، ومتابعة تكليفات طلاء المباني، وإزالة المخالفات، ورفع القمامة والمخلفات، والتطوير الحضري داخل المدن، ورصف الطرق، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الأحد، مع هشام السعيد محافظ الغربية، وبحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لاستعراض موقف عدد من ملفات الخدمات بالمحافظة.

وأضاف مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما وتركيزا شديدا على رصف الطرق الداخلية بالقرى والمراكز عبر برنامج محدد، ستوفر له الحكومة التمويل اللازم.اقرأ أيضا| السيسي يوجه بالتزام معايير الجودة في مشروعات الإسكانواستعرض محافظ الغربية، خلال الاجتماع، الجهود التي بُذلت في التخلص من القمامة وإزالة المخلفات،

وأضاف مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما وتركيزا شديدا على رصف الطرق الداخلية بالقرى والمراكز عبر برنامج محدد، ستوفر له الحكومة التمويل اللازم. اقرأ أيضا| السيسي يوجه بالتزام معايير الجودة في مشروعات الإسكان واستعرض محافظ الغربية، خلال الاجتماع، الجهود التي بُذلت في التخلص من القمامة وإزالة المخلفات، إذ تمت الإشارة إلى تنظيم 8 حملات على جميع المراكز برئاسة المحافظ، وتم التركيز على مصانع تدوير القمامة والتراكمات التاريخية على أرض الواقع، وبلغت كميات المخلفات التاريخية 565 ألف طن، وتم التخلص من 361 ألف طن منها، وتمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع برنامج المخلفات الصلبة بوزارة البيئة على توفير مبلغ 5 ملايين جنية للتخلص الكامل من باقي مخلفات مصنع المحلة وتخصيص مبلغ 6 ملايين جنية للتخلص من مخلفات سمنود. وتم أيضا استعراض موقف إزالة المخالفات والتعديات علي أراضي الدولة وحصيلة تقنين أراضي الدولة، إذ بلغ إجمالي التعديات 43 ألفا و222 حالة، وتمت إزالة 26 ألفا و693 حالة، ولفت المحافظ، إلى أنه يتم التصدي الفوري للتعديات الحديثة بالإزالة، مشيرا إلى أن الإزالات التي تمت في المهد بمراكز ومدن المحافظة من مطلع سبتمبر 2018 حتى 9 مايو الجاري، بلغ عددها 1947 حالة. Advertisements اقرأ أيضا| رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة إنشاء المباني المدرسية كما استعرض محافظ الغربية موقف تقنين أراضي أملاك الدولة حتى 12 مايو الجاري، إذ بلغ عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلبا، مشيرا إلى موقف توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وعددها 54 كنيسة ومبنى خدميا بدائرة المحافظة. فضلا عن استعراض جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة (حياة كريمة)، حيث تم تنفيذ المبادرة في 3 قرى، وفي هذا الصدد، أشار المحافظ إلى الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الفترة المقبلة لإتاحة فرص عمل للشباب بالقرى المستهدفة. وأشار محافظ الغربية إلى ما تم تنفيذه فيما يتعلق بمبادرة (100 مليون صحة) بمحافظة الغربية، منوها بأنه مع انطلاق المبادرة تم تفقد كافة نقاط المسح الخاصة بالحملة بقرى ومراكز المحافظة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في المبادرة، مما أسفر عن نجاح تنفيذ المبادرة في الغربية. اقرأ أيضا| مدبولي يصدر قرارا بشأن مستحقات مزارعي القمح واستعرض المحافظ الجهود المبذولة في المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، إذ تم تفقد أعمال المسح للمرحلة الأولى بعدد من مدارس المحافظة، وتم التوجيه بتحري الدقة والتسجيل الدقيق لنتائج المسح والتأكيد على توعية الطلاب لخلق أجيال أصحاء يخدمون الوطن. ونوه بجهود المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى الحكومية وخدمة المواطنين، وكذلك شكاوى المواطنين أثناء الجولات، التي أسفرت عن حسم 6 آلاف و101 شكوى بواقع 98% من إجمالي عدد الشكاوى، والتي بلغ عددها 6 آلاف و239 شكوى، موضحا أنه تم تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة أعضاء مجلس النواب والتنسيق من خلال الطلبات المقدمة لصالح خدمة المواطنين في الدوائر المختلفة، وقد تم البت في 11 ألفا و323 طلبا. اقرأ أيضا| مصطفى مدبولي يصدر قرارا بإنشاء منطقة أسوان الحرة

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