شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة 700 جنيه لـ«هيئة التدريس» و600 لـ«الهيئة المعاونة والعاملين» بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة 700 جنيه لكل أعضاء هيئة التدريس، و600 لأعضاء الهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة، نظرا للجهود غير العادية التي بذلوها خلال الفترة الماضية، مما انعكس على دور الجامعة في كافة المجالات التعليمية والبحثية والخدمية.

وقال الخشت في تصريحات، الأحد، إن من أبرز المجهودات خلال الفترة الماضية نجاح مقرر التفكير النقدي تأليفاً وتدريساً وامتحانات وفق نظام الكتاب المفتوح، مما يوحد الخلفية الفكرية لكل طلاب الجامعة، بالإضافة إلى التقدم غير المسبوق في التصنيفات الدولية، وقطع شوط كبير في تطوير العملية التعليمية ونظام الامتحانات، والانتهاء من إنشاء 181 برنامجا ليسانس وبكالوريوس ودبلوم وماجستير ودكتوراه، وتطوير وإنشاء 31 معملا.

وأوضح الخشت أن المجهودات شملت أيضا إنشاء مجمع المعامل الافتراضي، وسير مشروعات التطوير الكبرى على أحسن معدل إنجاز ومنها تطوير وحدة طوارئ قصر العيني، ورفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام 30%، والافتتاحات العديدة للوحدات الجديدة بأبوالريش اليباني والمنيرة، بالإضافة إلى عقد الاتفاقيات الدولية مع كبرى الجامعات العالمية، وارتفاع معدل النشر الدولي، وإنجاز البحوث العلمية لخدمة المشروعات القومية، والمركز الأول في حصد جوائز الدولة، والفوز بالعديد من الجوائز العالمية، والتقدم غير العادي لمجلة الجامعة على المستوى الدولي.