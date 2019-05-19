أخبار مصر | السيسي: "سعدت بإفطاري مع مجموعة من أبناء الوطن الذين رأيت في أفكارهم وعياً بواقعنا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: "سعدت بإفطاري مع مجموعة من أبناء الوطن الذين رأيت في أفكارهم وعياً بواقعنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لتناول وجبة الإفطار معه في مقر إقامته الخاصة.

وقال السيسي، في تدوينة على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "سعدت بإفطاري اليوم بمجموعة من أبناء الوطن الذين رأيت في أفكارهم وعياً بواقعنا وأملاً بمستقبلنا وطموحاً يليق بعزائمنا، فهذا الشعب العظيم بمختلف طوائفه وفئاته هو أسرة مصرية كبيرة تسعى نحو الغد بوعي وجهد، وتستهدف حياة كريمة لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم".

وكان الرئيس السيسي قد وجه دعوة شخصية منه اليوم لمجموعة من المواطنين من محافظات القاهرة والفيوم والمنيا وأسيوط وجنوب سيناء وبني سويف والوادي الجديد.

وذلك في إطار حرص الرئيس الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين للاستماع إليهم وللآرائهم والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.