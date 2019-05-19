أخبار مصر | شيخ الأزهر: المساواة في الإسلام "مقيدة".. والغرب لم يستطع تطبيقها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر: المساواة في الإسلام "مقيدة".. والغرب لم يستطع تطبيقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال الحلقة الرابعة عشر ببرنامجه الرمضاني على التلفزيون المصري، إن مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام يختلف عن المفهوم الغربي لها، فالمساواة في الإسلام ليست مطلقة، بل هي مقيدة بقاعدة العدل التى تعد أساس كل نظام، وهي قاعدة قامت عليها السماوات والأرض، كما أنها قيمة أقرتها جميع الأديان السماوية التي تشترك فيما بينها في الفضائل والأخلاق.

وأضاف فضيلته أن المساواة بين المتماثلين تحقق العدل لكنها بين المتخالفين تنقلب إلى ظلم، فلا يمكن مثلًا المساواة بين النابغ الذي يعرف دخائل الأمور وبين الخامل، بل إن المساواة إن لم تحقق العدل تتحول من فضيلة إلى رذيلة؛ لأنها تهدم مبدأ العدل.

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وأوضح الإمام الأكبر أن الغرب لم يستطع تطبيق المساواة بمفهومها منذ أن أعلنتها الثورة الفرنسية ضمن ثلاثية الحرية والإخاء والمساواة، كما أن الأمم المتحدة التي قامت لتطبيق المساواة والحريات وتحقيق السلم والأمن، نجد أن حقيقة تكوينها يقوم على الظلم، فهي تعطي خمس دول فقط الحق في تقرير مصير 193 دولة وفق إرادتهم، وبالرجوع إلى حضارتنا وتراثنا نجد أن المسلمين ذهبوا إلى الغرب فعلموه وأشاعوا فيه روح الابتكار.

وتابع فضيلته أن الاستعمار الأوربي قام على مبدأ عدم المساواة، فكان يرى أن الرجل الأبيض له رسالة وأن الرجل الأسود أو أي لون آخر رجل بربري همجي وحشي، ويجب على الرجل الأوربي الأبيض أن يستعمر بلاده ليفرض عليه حضارته الغربية بقوة السلاح، فهي حضارة لم تقم على المساواة بل على صراع الحضارات، بالإضافة إلى أن الغرب يجرم ويعاقب كل من يتحدث عن إسرائيل بدعوة معاداة السامية، في حين يشجعون كل من يسيء للأنبياء وخاصة نبينا عليه الصلاة والسلام.

ويذاع برنامج فضيلة الإمام الأكبر يوميا في الساعة 6:15مساء طوال شهر رمضان المبارك، ويناقش البرنامج عددًا من قضايا الأسرة المسلمة، والحقوق التي أقرها الإسلام للزوج والزوجة، وكيفية الحفاظ على الكيان الأسري كأساس لبناء مجتمع إنساني سليم.