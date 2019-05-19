شكرا لقرائتكم خبر عن «المدفن» سيتحول إلى حدائق.. وزيرة البيئة تستجيب لشكاوى سكان العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاتها لبحث شكاوى عدد من المواطنين بمدينة 15 مايو، بشأن انبعاث روائح كريهة وأدخنة من إحدى المنشآت العاملة في تدوير المخلفات في المنطقة، إذ قامت باستدعاء صاحب المنشأة، اليوم، وذلك لتوفيق أوضاعها، وتم الاتفاق على اتخاد إجراءات فورية قصيرة وبعيدة المدى، أبرزها نقل المنشأة خارج الكتلة السكنية.

وأمرت «فؤاد» أيضًا بتشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لبحث شكاوى المواطنين بخصوص انبعاث روائح كريهة وأدخنة من إحدى المنشآت القريبة من المنطقة السكنية بمدينة العبور.

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ووجهت الوزيرة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تلك الروائح والأدخنة، إذ توجهت اللجنة إلى مكان شكاوى المواطنين لبحث الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وتبين من بعض مقاطع الفيديو والصور، انتهاج بعض سائقي نقل المخلفات لسلوكيات خاطئة، إذ يقوموا بإلقاء المخلفات على جانبي الطريق مما يؤدي إلى اشتعالها ذاتيا.

كما رصدت اللجنة مقلبًا عشوائيًا كبيرًا بجوار جمعية أحمد عرابي، ويبعد عن الكتلة السكنية مسافة 1 كيلومتر، ما يتسبب في صدور تلك الروائح الكريهة والأدخنة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأجهزة المعنية للتخلص الآمن من تلك المخلفات.

وبالنسبة للمدفن المحكوم بصحراء مدينة العبور الجديدة، والذي يبعد عن المناطق السكنية الجاري إنشاؤها بمسافة أكثر من 2.5 كيلومتر، أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الموقع الحالي الذي يخدم محافظتي القاهرة والقليوبية يعمل بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من تخصيص موقع دائم للتعامل مع المخلفات.

وأشارت «ناهد» إلى أنه سيتم إغلاق الموقع الحالي بعد الانتهاء من الإجراءات الادارية، الخاصة بتخصيص 1000 فدان لإنشاء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات ومدافن صحية للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة، وسيتم تحويل الموقع الحالي فور الانتهاء من عملية تخصيص الأرض إلى مسطحات خضراء ومتنزهات عامة لسكان المنطقة.