شكرا لقرائتكم خبر عن رامز في الشلال.. رد فعل قوي بعد اكتشاف أحمد حجازي للمقلب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللاعب أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، ولاعب فريق «ويست بروميتش» الإنجليزي، ضحية حلقة الأحد، من برنامج «رامز في الشلال»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

وفي بداية الحلقة، أشاد رامز جلال، باللاعب أحمد حجازي، إذ قال: «أحسن خط دفاع، يعني ممكن الجون اللي وراه يروح يطلع بطاقة ويرجع ولا يحصل أي حاجة».

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وأضاف جلال: «ده مش محتاج طائرة هليكوبتر ييجي فيها، ده محتاج طائرة شحن بضائع عشان طوله ده».

وعند بداية الحلقة، أظهر «حجازي» ثبات شديد، أثناء غرقه في المياه، حتى ظهرت الغوريلا، لكن عندما اكتشف المقلب، اعتدى على رامز جلال، قائلاً: «كنت هموت».