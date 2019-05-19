شكرا لقرائتكم خبر عن حسني مبارك عن «صفقة القرن»: كلام جرايد وتسريبات غير مؤكدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن «صفقة القرن» كلام جرائد وتسريبات غير مؤكدة، مستدركًا بقوله: «لكن هناك مقدمات غير مطمئنة خاصة بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس وضم إسرائيل للجولان والتوسع المستمر في المستوطنات.. هذا كله يجعلني غير متفائل.. وعلى العالم العربي الاستعداد للتعامل مع ما قد يُعلن حول الموضوع».

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وقال «مبارك»، في حوار مع الإعلامية فجر السعيد، ونشرته صحيفة «الأنباء» الكويتية، الاثنين، أن «القضية الفلسطينية أسميها (الفرص الضائعة) من أيام السادات لما تقدم بمبادرته للتفاوض حول الحقوق العربية الضائعة مروراً بكل الفرص التي أتيحت لحلها.. وانتهاء بالانقسام الفلسطيني الحالي».

وتابع: «رفضت حضور اجتماع دعا له كلينتون في واشنطن مع الملك حسين ونتنياهو وقلت لكلينتون لا جدوى إذا لم يكن نتنياهو مستعداً بالالتزام بالعودة لمسار التفاوض واستكمال الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المتفق عليها».

وأردف: «ما يتداول في إسرائيل أن أشرف مروان أبلغهم بموعد الحرب.. أقول عنه شهادة للتاريخ.. السادات أبلغني بأنه كان يرسل مروان للإسرائيليين ويعطيهم معلومات مضللة».