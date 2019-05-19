شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ووزيرة الهجرة ينسقان جهود إطلاق مبادرة «مصر بداية الطريق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لبحث مبادرة بعنوان «مصر بداية الطريق».

في بداية اللقاء، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن مبادرة «مصر بداية الطريق» سيتم خلالها تنظيم احتفالية ندعو لها كل المسؤولين رفيعي الشأن والوزراء من الدول الإفريقية والدول العربية وكذلك الدول الآسيوية من خريجي جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية، لافتة إلى أنها قامت بعرض المبادرة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستتشرف الاحتفالية برعاية سيادته، كما وجه بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، للإعداد لها.

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وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار تأكيد الدور الريادي للدولة المصرية على الصعيد الإفريقي والعربي وإثراء العلاقات مع الدول الآسيوية، مشيرة إلى أنه يأتي أيضًا في إطار إعلان الرئيس عام 2019 عامًا للتعليم، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن خريجي الأزهر الوافدين أحد أهم القوة الناعمة لمصر في العالم، موضحة أن تقلد بعض خريجي الأزهر مناصب رفيعة في بلادهم يؤكد على قوة الأزهر ومدى تأثيره في العالم، موضحة أنه سيكون من ضمن برنامج الاحتفالية إلقاء كل ضيف لمحاضرة بالكلية التي تخرج منها.

ومن جانبه، قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يستقبل كل عام طلابًا وافدين من أكثر من مائة دولة، ويقدم الدعم الكامل لهؤلاء الطلاب؛ ليستقوا العلوم الدينية والدنيوية ثم يعودون إلى بلادهم سفراء للإسلام والسلام، لافتًا إلى أن بعض خريجي الأزهر الوافدين تقلدوا مناصب رفيعة المستوى في بلادهم، كما ساهموا بقوة في تنمية ورقي بلادهم، وعملوا على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك التي تعلموها في الأزهر.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الأزهر الشريف ووزارة الهجرة، للتنسيق فيما بينهم للإعداد للاحتفالية.