انت الان تتابع موازنة الأوقاف تثير تساؤلات النواب: مبالغة شديدة في الأجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

افتتحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد، مع مسؤولي وزارة الأوقاف لمناقشة تفصيلات ميزانيتهم، وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، إنه دفع مبلغ في جامع كصدقة لتركيب عداد، لكنه "ماركبش"، الأمر الذي أثار ضحك النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة، حيث جاء حديثه تعليقا على حديث عصو اللجنة إبراهيم عبد النظير، الذي قال: "تلاحظ إن الوزارة عملت عدادات فقامت الناس بالمساهمة المجتمعية فيها، ونريد أن نعرف ماذا حدث فيها"، وبعدها بدأ الحديث عن تفاصيل الميزانية الخاصة بالوزارة ومخصصاتها.

وأبدى النائب طلعت خليل استغرابه الشديد من المبالغة الشديدة في الأموال التي خصصتها وزارة الأوقاف تحت بند الأجور وتكلفتها 9 مليار جنيه، وخصصت منها 2 مليار جنيه، و262 مليون جنيه، وذلك في 27 ديوان وزاري، وتعويضات تقدر بـ945 ملبون جنيه، مع حوافز جذب العمالة تقدر بـ80 مليون جنيه. وطالب طلعت بتفسير واضح للأرقام

وأبدى النائب طلعت خليل استغرابه الشديد من المبالغة الشديدة في الأموال التي خصصتها وزارة الأوقاف تحت بند الأجور وتكلفتها 9 مليار جنيه، وخصصت منها 2 مليار جنيه، و262 مليون جنيه، وذلك في 27 ديوان وزاري، وتعويضات تقدر بـ945 ملبون جنيه، مع حوافز جذب العمالة تقدر بـ80 مليون جنيه. وطالب طلعت بتفسير واضح للأرقام التي قال إنها "عالية للغاية"، مشيرا إلى أنه مع تمييز الأئمة والشيوخ، إلا أن بنود كمباني غير سكنية وسيارات ووسائل نقل تكلفتها 262 مليون جنيه. ورد مسؤولي وزارة الأوقاف: "لدينا 50 آلف إمام، 61 ألف مؤذن، 8 آلاف مقيم شعائر، و8 آلاف إداري، وتلك المخصصات تكون لكل فرد مبالغ بسيطة كألف جنيه بدل صعود منبر، و600 جنيه تحسين دخل الإمام". Advertisements وتابعوا: "نحن نقوم بتحريك قوافل دعوية وتخصيص دروس دينية، مع مزايا للقائمين على نشر الدعوة، بخلاف أننا في حاجة لمزيد من المال، لأنه لدينا 1800 مسجد مغلق". وانتقد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استخدام مصطلح "النظام المحاسبى الموحد" في موازنة هيئة الأوقاف، ووصف القانون المنظم بأنه "مليان ثغرات"، مشيرا إلى القانون رقم 204 لنظام المحاسبين الموحد، لافتاً إلى استخدام مصطلح في السابق أكثر تعبيرًا من ذلك مصطلح "تحويلات جارية تخصيصية". وانتقد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم تقديم تسهيلات من قبل هيئة الأوقاف تجاه مطالب المواطنين في المحافظات، قائلًا: "أي حد عايز يدخل عداد كهرباء أو مياه في الوحدات، الهيئة تتعنت معه وفِي مشاكل كثيرة ونريد لها حل، كذلك الحال في أملاك الأوقاف في العموديات والعزب، فإن الهيئة لا تقدم تسهيلات في الإجراءات الخاصة بالايجارات أو البيع". وعلق مسئولو الهيئة، بأن "الشغل الشاغل لوزير الأوقاف هو حصر أملاك الأوقاف، وتم ضم ذلك في أطلس على مستوى الجمهورية"، وأوضحوا أن نزع ملكية الاوقاف للمنفعة العامة مثل مراكز الشباب متاح. ليُعقب عصام الفقي، متسائلاً: "هل تم الانتهاء من الحصر؟"، ورد ممثلين هيئة الأوقاف: "نعم سلمنا 11 منطقة من أصل 25 منطقة بالجمهورية وقربنا على الانتهاء من البقية قريبًا".

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