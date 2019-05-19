- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع عذرا لم يتم التحقق.. رسالة «فشل التابلت» في البحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طلاب الثانوية
"عذرا لم يتم التحقق من صحة رمز الجلسة.. يرجى التحقق من إدخال رمز جلسة العمل الخاص بك بشكل صحيح وإعادة المحاولة".. هذه كانت الرسالة التي خرجت لطلاب الصف الأول الثانوي على شاشات التابلت خلال تشغيلهم سيستم امتحان اللغة العربية بمعظم مدارس البحيرة، ما أدى لاستبدال الامتحان على ورق مطبوع، حيث شهدت جميع المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة مشكلة كبيرة مع بداية امتحانات آخر العام باستخدام التابلت، ولم يستطع الطلاب أداء الامتحان على أجهزة التابلت، وذلك لوجود مشاكل فى السيستم وعدم عمل الفلاشة التي تم تسليمها للطلاب في معظم المدارس.
واشتكى الطلاب من عدم قدرتهم على أداء الامتحان وسلمتهم المدارس الامتحان على ورق مطبوع، ما أدى إلى تأخر الامتحان في بعض المدارس لمدة ساعة، كما خرج الطلاب لشراء الأقلام لبدء الامتحان، حيث وصل إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الصف الأول الثانوى هذا العام 28719 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى إجمالى
واشتكى الطلاب من عدم قدرتهم على أداء الامتحان وسلمتهم المدارس الامتحان على ورق مطبوع، ما أدى إلى تأخر الامتحان في بعض المدارس لمدة ساعة، كما خرج الطلاب لشراء الأقلام لبدء الامتحان، حيث وصل إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الصف الأول الثانوى هذا العام 28719 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى إجمالى عدد 107 لجان بنطاق المحافظة.
وقال المهندس أحمد الرفاعى، رئيس مجلس أمناء دمنهور وعضو مجلس أمناء المحافظة، إن الطلاب توجهوا صباحا إلى المدارس الخاصة بهم لحضور امتحان آخر العام، فوجئوا بأن السيستم لا يعمل والفلاشة المحمل عليها الامتحانات لا تعمل بالنت، بعد اتصال مديري المدارس بالإدارات التابعة لهم، تم تعطيل الامتحان لمدة ساعة حتى تم توفير ورق امتحانات مطبوع، وأصبحت الامتحانات ورقية باليوم الأول وتأخر موعد بدء الامتحان في مادة اللغة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر عذرا لم يتم التحقق.. رسالة «فشل التابلت» في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.