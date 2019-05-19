شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب»: 73.6 مليار جنيه موازنة الوزارة هذا العام بزيادة 18% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة «الشئون الصحية» بمجلس النواب، الأحد، خلال اجتماعها برئاسة الدكتورة إيناس عبدالحليم وكيل اللجنة، مشروع الموازنة العامة لوزارة الصحة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، بالإضافة إلى تفاصيل بنود الموازنة الخاصة بقطاعات الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، إن الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، بلغت 73 مليارا و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليارا و52 مليون جنيه أي نحو 18.8 % عن موازنة 2018 / 2019، التي كانت مقدرة بنحو 61 مليار جنيه.

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وأوضحت أن الموازنة شملت تخصيص 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، ولديوان الوزارة 19 مليار جنيه، ولمديريات الشؤون الصحية 27 مليار جنيه، وبلغت نفقات الصيانة 352 مليون جنيه، وبند أغذية العاملين 305 ملايين جنيه، وبند الوقود والزيوت 45 مليونا، والإقامة بالجهات النائية 35 مليون جنيه.

وبلغت المخصصات المالية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة 6 مليارات و622 مليون جنيه، والبرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات 2 مليار و96 مليونا، حيث خصص للتأمين الصحى على الطلاب 351 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحى على الفلاحين 100 مليون جنيه، والتأمين الصحي لغير القادرين

مليار جنيه حيث انخفض 500 مليون عن العام الماضي، بينما يخصص للتأمين الصحي الشامل 25 مليار جنيه، ولأمانة المراكز الطبية المتخصصة مليار و176 مليون، ولبند الصيانة 250 مليون جنيه.

وأشارت وكيل لجنة الشؤون الصحية إلى أن المخصص لهيئة التأمين الصحي 23 مليار جنيه، بزيادة 6 مليارات عن العام المالي السابق، وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات 13 مليارا و689 مليون جنيه بزيادة مليار و380 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات 17 مليار جنيه، وصافي الربح العام 4 مليارات و227 مليون جنيه، وبند الاستخدامات الاستثمارية 650 مليون جنيه، وبلغ التمويل الذاتي 4 مليارات و437 مليونا، وبلغت موازنة المؤسسة العلاجية 547 مليون جنيه.