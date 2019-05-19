"خطة البرلمان" توصي بزيادة مخصصات الشباب والرياضة بالموازنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، في اجتماعها اليوم الأحد، بحضور ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتخطيط، بزيادة المخصصات المالية في وزارة الشباب والرياضة، بعد أن قررت وزارة التخطيط خفضها.

وقال الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة موازنة وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة، إن الرياضة عندما تنتعش تنعكس على اقتصاديات الرياضة التي تساعد على النظر للرياضة كمصدر للدخل، لافتًا إلى أن الأنشطة الرياضية تدر دخلًا كبيرًا، مستشهدًا بروسيا التي حققت مكاسب كبيرة للغاية بسبب تنظيم كاس العالم: "الرياضة مبقتش زي زمان لاستهلاك الفلوس، وفي إقبال على مصر لاستضافة بطولات عالمية في الاسكواش والتنس وغيرها".

وقالت ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الشباب هم من سيبنون الدولة وهم الحاضر والمستقبل لمصر، مطالبة بعدم اقتطاع قرابة 350 مليون جنيه من المخصصات المالية في موازنة وزارة الشباب والرياضة من قطاع الشباب لصالح قطاع الرياضة.

وانتقد النائب محمد الحسيني، عضو محلس النواب، خفض الموازنة، لافتًا إلى أن القرى والنجوع والمناطق الشعبية هي الأكثر استفادة من تطوير مراكز الشباب، مؤكدًا أن الجهات التنفيذية أغلقت بعض مراكز الشباب.

وتابع الحسيني: "الحكومة الشاطرة لما بتحط أرقام يجب ألا تكون هذه الأرقام مركزية لتجنب التوزيع غير العادل للموارد المالية للدول، وأرفض خفض موازنة وزارة الشباب والرياضة ويجب زيادة المخصصات المالية لاستكمال ما تم من إصلاحات".

Advertisements

وردًا علي تخوفات البعض من عدم دستورية النسب المخصصة في موازنات الوزارات، قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جميع الوزارات أخذت نسبتها الدستورية في الموازنات منذ 4 سنوات وليس هذا العام المالي فقط.

ووجه مصطفى سالم وكيل اللجنة، سؤالًا لممثل وزارة الشباب: "بتختاروا حمامات السباحة اللي بتنفذوها ازاي؟"، ليرد عليه مسئول الوزارة: "احنا بنغمض عنينا ونختار".

وانتقدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، ما قام به ممثلي المجلس الأعلى للشباب وتقاعسهم في مرحلة إعداد الموازنة، حيث تم تقديمها في البداية مالي فقط، واعتراض ممثلي المجلس على التعديلات المطلوبة، وتقديم النموذج غير مستوفِ.

وأكد الدكتور حسين عيسى، أهمية موازنة البرامج والأداء في كشف المخرجات وأوجه صرف المخصصات المالية، مضيفًا: "نفتخر أننا نناقش برامج وأداء العام الحالي ومفروض نلتزم بيها ودا لمصلحتكم".

​