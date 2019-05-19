أخبار مصر | في ليالي رمضان "مسرح أراجوز" للأطفال بشارع المعز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ليالي رمضان "مسرح أراجوز" للأطفال بشارع المعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام متحف النسيج الإسلامي في شارع المعز لدين الله الفاطمي، بعقد حفل للأطفال عبارة عن مسرح للأراجوز والذي لاقى قبول كبير من جماهير شارع المعز.

ومن ناحيته قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج، إنه من المعتاد كل عام أن يشارك المتحف في ليالي رمضان في المعز عن طريق عدد من الأنشطة المختلفة.

وأضاف أبو اليزيد أن مسرح الأراجوز يعتبر من أكثر الفنون جذبًا لأطفال الشارع، وإدخالًا للسرور على قلوبهم، حيث يتمتع شارع المعز بإقبال كبير من المصريين خلال ليالي رمضان.

يذكر أن شارع المعز لدين الله الفاطمي أو شارع القصبة العظمى، هو الشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية، والتي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر.

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وجاء تصميم القاهرة على شكل حصين للغاية، بأسوار ضخمة منيعة، وبوابات مرتفعة ذات طابع حربي واضح، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها حيث سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

يزخر شارع المعز لدين الله الفاطمي بعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.

وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.

كما يأتي متحف النسيج المصري كمعلم من أبرز معالم الشارع، والذي يؤرخ للنسيج المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث، مروًا بالفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي.

ومن أبرز معالم الشارع جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي يحتل المساحة بجانب باب الفتوح، ويعتبر معلمًا مهمًا وهدفًا لكل زوار الشارع.