انت الان تتابع الطيب: الإسلام اختص الرجل بالشقاء والمرأة بالتربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
شيخ الأزهر أحمد الطيب
قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن مفهوم القوامة أسيء فهمه من بعض المنتمين للإسلام وغيرهم ممن ينادون بتطبيق المفهوم الغربي الذي يرى أن الأسرة لا تبدأ بزوج وزوجة وإنما تبدأ بصديقين يعيشان كما يعيش الزوج والزوجة وإذا استقرت الأمور ورضيا بأن تكون هناك أسرة وأطفال يسجلون هذا الزواج ويسمونه زواجا مدنيا، مضيفا أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى، فالقرآن الكريم يبين أن آدم وحواء كليهما سمعا وسوسة الشيطان، وأكلا من الشجرة المنهي عنها، فتساويا في الذنب وهنا يساوي القرآن بين الرجل والمرأة في التكليف وفي ارتكاب المعصية وفي العقاب.
وبين الطيب، خلال الحلقة الثالثة عشرة ببرنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، أن القرآن قال في التحذير: "فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى"، ولم يقل "فتشقيا"، وهنا اختص الرجل بالشقاء ما يؤكد أن الرجل فعلا هو المكلف بالأعباء أكثر، لأن المرأة لا تطيق أعباء الرجل، كما أن الرجل لا يستطيع القيام بمهام المرأة في
وبين الطيب، خلال الحلقة الثالثة عشرة ببرنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، أن القرآن قال في التحذير: "فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى"، ولم يقل "فتشقيا"، وهنا اختص الرجل بالشقاء ما يؤكد أن الرجل فعلا هو المكلف بالأعباء أكثر، لأن المرأة لا تطيق أعباء الرجل، كما أن الرجل لا يستطيع القيام بمهام المرأة في الأسرة وتربية الأولاد.
وأوضح أن الآية "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أَموالهم" بينت سبب القوامة، رغم ذلك نجد هجوما شديدا على هذه الآية، موضحا أن معنى القوامة يفهم في إطار المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، بشرط أن تفهم المساواة على حقيقتها، كما أن القوامة لا تعنى التفضيل، فلا يمكن القول إن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، وإنما هى من باب التكليف الذى يساعد على استقامة أمور الأسرة المسلمة ويقومها.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيب: الإسلام اختص الرجل بالشقاء والمرأة بالتربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.