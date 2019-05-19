انت الان تتابع الطيب: الإسلام اختص الرجل بالشقاء والمرأة بالتربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شيخ الأزهر أحمد الطيب

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن مفهوم القوامة أسيء فهمه من بعض المنتمين للإسلام وغيرهم ممن ينادون بتطبيق المفهوم الغربي الذي يرى أن الأسرة لا تبدأ بزوج وزوجة وإنما تبدأ بصديقين يعيشان كما يعيش الزوج والزوجة وإذا استقرت الأمور ورضيا بأن تكون هناك أسرة وأطفال يسجلون هذا الزواج ويسمونه زواجا مدنيا، مضيفا أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى، فالقرآن الكريم يبين أن آدم وحواء كليهما سمعا وسوسة الشيطان، وأكلا من الشجرة المنهي عنها، فتساويا في الذنب وهنا يساوي القرآن بين الرجل والمرأة في التكليف وفي ارتكاب المعصية وفي العقاب.

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وبين الطيب، خلال الحلقة الثالثة عشرة ببرنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، أن القرآن قال في التحذير: "فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى"، ولم يقل "فتشقيا"، وهنا اختص الرجل بالشقاء ما يؤكد أن الرجل فعلا هو المكلف بالأعباء أكثر، لأن المرأة لا تطيق أعباء الرجل، كما أن الرجل لا يستطيع القيام بمهام المرأة في