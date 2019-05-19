شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تستقبل أول مصرى يتولى منصبًا بالحزب الاشتراكى الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السبت، حسين خضر، عضو الأمانة العامة للاندماج، فى الحزب الاشتراكى الألمانى، وهو أول مصرى يحصل على هذا المنصب.

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أعربت الوزيرة عن فخرها بنجاحات المغتربين، مؤكدة أن المعدن المصرى الأصيل قادر على تحدى الصعاب، والنجاح فى أصعب الظروف، وأشادت بطلب «خضر» التواصل مع الأزهر لأهمية دوره؛ باعتباره عنصرا من أبرز عناصر القوى الناعمة، التى ينبغى الاستفادة منها.

وقالت الوزيرة إن حسين خضر نموذج يبعث على الفخر؛ لما حققه من تغلب على العقبات المختلفة مثل اللغة والعمل، ودخول العمل السياسى، كما أثنت على احتضانه ومساعدته للمصرى محمد صلاح، مؤسس لجنة المهاجرين والتنوع بولاية براندنبورج، عضو الحزب الاشتراكى الألمانى، موضحة أن ذلك مثال جميل لتعاون المصريين بالخارج، ينبغى الإشادة به.

من جانبه، أوضح حسين خضر، عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكى الألمانى، أنه فخور بالإنجازات التى تحققها مصر فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه غادر مصر منذ يناير 2011، والتى تشهد حاليًا افتتاح وتدشين العديد من المشروعات القومية.