فيديو يكشف تفاصيل اختطاف طفل وتحريره من أيدي خاطفيه بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود قطاعي الأمن العام والوطني بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بسوهاج وتحريره من أيدي خاطفيه.

كان قسم شرطة ثان سوهاج، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص، "مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة القسم، بغياب نجله 10 سنوات- طالب بالمرحلة الابتدائية، عقب خروجه من المنزل متوجهاً إلى المدرسة، وأضاف أنه أثناء قيامه بالبحث عنه قرر له أحد الأشخاص بمشاهدته لسيدة وشخص مجهولان حال قيامهما باصطحاب الطفل من أمام المدرسة داخل سيارة ملاكي وانصرفوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن الوطني، والأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بسوهاج، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة أربعة أشخاص "ربتي منزل شقيقتين إحداهن جارة المبلغ، طالبين - مقيمين بسوهاج".

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبصحبتهم الطفل المختطف حال استقلالهم سيارة ملاكي سوهاج في الاتجاه إلى محافظة أسيوط.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد الحصول على فدية من والد الطفل، وفي سبيل تنفيذ مخططهم قامت إحدى ربتي المنزل وأحد الطالبين باستدراج الطفل أثناء توجهه إلى المدرسة إلى السيارة المضبوطة "مستأجرة قيادة أحد الطالبين"، وبمساعدة جارة المبلغ الأولى، وأن سرعة ضبطهم حال دون طلبهم مبلغ الفدية من أهلية الطالب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.