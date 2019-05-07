أخبار مصر | "الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، موضحة أنه سيسود طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأضافت، أن الطقس سيكون حارًا على جنوب الصعيد نهارًا، ولطيف ليلًا على كافة الأنحاء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء والغردقة وجنوب البلاد.

وأوضحت أن أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والغردقة وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.