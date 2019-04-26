شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يكلف أساتذة «الإعلام» بمشروع بحثي حول تأثير الشائعات على الرأي العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن دراسة الرأي العام المصري ومدى تأثير الشائعات عليه، وأسباب وقوعه تحت هذا التأثير أحد الأولويات البحثية للجامعة، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تستخدم قوتها البحثية، من خلال أساتذتها المتخصصين، في إجراء البحوث المتعلقة بمحاربة الشائعات بأسلوب علمى.

وأضاف «الخشت»، في بيان، الجمعة، أنه تم لقاء عدد من أساتذة كلية الإعلام ومجموعة عمل بحث «الإعلام والجمهور النسائي بالجامعات المصرية.. دراسة حالة جامعة القاهرة»، والتى أشرفت عليها الدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة ليلى عبدالمجيد العميد الأسبق للكلية، والدكتورة أمل السيد أستاذ الصحافة بالكلية، لافتا إلى أن الجامعة بصدد إعداد مشروعات بحوث جماعية حول هذه الموضوعات المهمة، وذلك في إطار حرصها على تطوير العقل المصري وتشكيله وبناء قدرات العقل النقدي الواعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ووجه «الخشت»، أساتذة كلية الإعلام، بتنفيذ مشروعٱ بحثيٱ حول تأثير الشائعات على الرأى العام وكيفية الارتقاء بعقل المتلقى للتمييز بين الخبر الكاذب والمحرف والصادق، من خلال قواعد علمية ونتائج بحثية مؤكدة.

وشدد «الخشت» على أن الجامعة تقدر العناصر النسائية بها تقديرا كبيرا وتدرك أهمية تطوير العقل المصرى تجاه المرأة المصرية، موضحٱ أن الجامعة لها باع كبير في تثقيف الشباب حول قضايا المرأة، ومن ذلك نبذ العنف ضد المرأة من خلال وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة.

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واستعرضت مجموعة البحث، النتائج التي توصلت إليها وسلمتها لرئيس الجامعة، متضمنة عدداً من التوصيات والمقترحات، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية.

رئيس جامعة القاهرة يلتقي بأساتذة كلية الإعلام

رئيس جامعة القاهرة يلتقي بأساتذة كلية الإعلام

من جانبها، قالت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، إن البحث تم تطبيقه على 700 مفردة من الجمهور النسائي بجامعة القاهرة، وتمثل هذا الجمهور في عضوات هيئة التدريس والطالبات والإداريات بالجامعة، وتوزعت عينة البحث على سبعة كليات، هي الآداب، ودار العلوم، والعلوم، والزراعة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والحقوق.

وتوصلت الدراسة، إلى عدد من النتائج، أهمها أن الأزمات الجامعية لا تكمن أسبابها في قصور الموارد الاقتصادية فحسب، بل في سوء توظيف وإدارة هذه الموارد، كما أجمعت غالبية الطالبات على شيوع الصورة السلبية لدى الجمهور النسائي بالجامعة نحو الصورة الإعلامية للمرأة، وغياب الحقائق في الإعلام المصري وغياب المهنية والتخصص العلمي.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني نموذج لامركزية المسؤولية الإدارية وتطوير الأسلوب الإداري بالجامعة، وضرورة الحرص والسعي لتحسين العلاقات السائدة بين الإداريين والأكاديميين والطلاب، من خلال تنظيم ندوات للتوعية ولقاءات دورية لتحقيق التوافق.

كما أوصت الدراسة بضرورة إعداد ميثاق شرف ينظم العلاقة بين الإعلاميين والصحفيين من جهة والجمهور الجامعي من جهة أخرى من خلال المشاركة في إعداد وتنظيم حلقات نقاشية وندوات تضم ممثلين عن كلا الجانبين ويشرف عليها نوادي أعضاء هيئة التدريس والاتحادات الطلابية بالاشتراك مع نقابة الصحفيين.