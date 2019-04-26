شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة البحر الأحمر تحقق في واقعة التلوث البترولي بشاطئ جبل الزيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة البحر الأحمر التحقيق في البلاغ المقدم من مسؤولي الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة ضد مسؤولي شركة سوكو للبترول بالتسبب في حدوث تلوث بترولي بمنطقة جبل الزيت.

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وجاء في البلاغ المقدم للمستشار عبدالمجيد القصاص، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، أن شاطئ جبل الزيت شمال البحر الأحمر شهد تلوث بالبقع الزيتية بطول ٣ كيلو متر وعرض نصف متر وذلك بعد أن فقدت أجهزة المكافحة السيطرة على محاصرة التلوث داخل المياه المفتوحة بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وأن سبب التلوث البترولي هو تسريب زيت خام من خرطوم الزيت التابع لشركة «سوكو» بمنطقة جبل الزيت أثناء شحن مركب بالزيت الخام، الأحد الماضي، نتيجة قطع في الجزء العائم من خط الشحن الخاص بالشركة نتج عنه تسريب لكمية من الزيت قدرت 7 طن تقريبا بمساحة 700 متر طول وعرض 7 متر تقريبا، وقامت الشركة بإيقاف الشحن واستخدام حواجز مطاطية لاحتواء الزيت ومع سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج والتيارات البحرية فقدت الشركة السيطرة على الزيت وقامت باستخدام مشتت بدون الحصول على موافقة الجهاز واستخدام رفاسات المراكب في تكسير الزيت وتشتيته وتم إخطار محافظ البحر الأحمر بتطور الاحداث.

كما قامت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر بعمل مسح شاطئي لمسافة حوالى 8 كيلو للشاطئ المواجهة لمنطقة التلوث وتبين ظهور تلوث عبارة عن كرات من الزيت الخام على مساحة تقدر 3 كم طول وعرض متوسط نصف متر تقريبا وتشكيل لجنة لتحديد حجم وقيمة الاضرار التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية.

كان محافظ البحر الأحمر تلقى إخطار من أجهزة البيئة بحدوث تلوث بترولي بمياه البحر الأحمر بمساحة ٤٩٠٠ متر وقدرت كمية الزيت الخام المتسرب بنحو ٧ طن تقريبا وتم اخطار غرفة العمليات المركزية بوجود بقعة زيتية من بطول ٧٠٠ متر وعرض ٧ متر تقريبا ناتجة عن تسريب من انقطاع وصلات شحن سفينة بترول اثناء الشحن. كما قام مركز مكافحة التلوث بالغردقة بفرد حواجز مطاطية أمام النادى الاجتماعى بالغردقة كإجراء احترازى تحسبا في حالة وصول الزيت لمدينة الغردقة.