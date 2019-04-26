شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 21 مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولي،21 مصريا مرحلين من المملكة العربية السعودية، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل. وقال مصدر بالمطار: إن المرحلين وصلوا على متن رحلة الخطوط السعودية، وتم تشكيل فريق متخصص لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية. Advertisements وأوضح أنه خلال المناقشات معهم، أقر المرحلون أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم، بعد إقامتهم غير الشرعية، ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة.



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