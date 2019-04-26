انت الان تتابع «التعليم» تكشف عن قيمة رواتب المدرسين «المؤقتين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم

نفى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، صحة الأنباء المتداولة بشأن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين في الفترة من أول أبريل الجاري حتى 31 مايو 2019، مؤكدا أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين تبلغ 1120.5 جنيه كما هو منصوص بالتعاقد، وأن قيمة المكافأة التي تداولها البعض على صفحات التواصل الاجتماعي عارية تماما عن الصحة. وأضاف عمر، أن المنشور المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي والمنسوب لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة خطأ.

وأكد عمر أنه تم اتخاذ قرار بتحويل الأمر إلى الشؤون القانونية، مشيرًا إلى أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجر وظيفي (طبقا للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه ولن تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه عن 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانونا، وأنه لا يجوز خصم تأمينات