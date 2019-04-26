شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة التجنيد والتعبئة: الشباب يبدون رغبة شديدة في الانضمام للجيش والخدمة في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن هناك 9 مراكز لخدمة المواطنين تابعة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن مجمع خدمة المواطنين هو أول تعامل بين المواطن والقوات المسلحة فيما يخص التجنيد.

وأضاف «عطية»، في أول حوار تليفزيوني مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أن هناك تسلمًا آليًا لخدمة المواطنين لتعريف المواطنين بجميع الأوراق الخاصة بالتجنيد، كما أن هناك مكتبًا متخصصًا في خدمة المصريين بالخارج في مجمع خدمة المواطنين، كما تم استحداث إجراءات من شأنها تسهيل استخراج تصاريح السفر للمواطنين.

وأوضح مدير إدارة التجنيد والتبعئة أن القوات المسلحة قامت بتشغيل مجمع خدمة المواطنين 24 ساعة لاستخراج تصريح السفر للطوارئ، كما تم افتتاح المركز الإلكتروني لخدمة التجنيد منذ 4 أشهر، الذي يعمل على مدار 24 ساعة للرد على المواطنين فيما يخص إجراءات التجنيد، كما يقدم خدمات مؤمنة تمامًا وعلى أعلى مستوى.

وأوضح «عطية» أن تصاريح السفر يمكن إرسالها عبر تطبيق «واتس آب» للطالبين لها، وأيضًا للموانئ والمطارات، كما أن هناك تنسيقًا بين القوات المسلحة والشرطة لتسهيل الخدمات الخاصة بالتجنيد للمواطنين.

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وفي سياق متصل، أشار مدير إدارة التجنيد والتعبئة إلى أن هناك معايير يتم اتباعها عند اختيار المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، تكون بدقة عالية، كما يتم اختيار الشباب القادرين على الانضمام لسلاح مقاتل أو معاون، مؤكدًا أنه بمجرد أن يأتي الشباب للقوات المسلحة يتم إجراء 3 تحاليل لهم، هي تحاليل: «فيروس (سي)، وفيروس (بي)، والإيدز».

ولفت «عطية» إلى أن دور إدارة التجنيد والتعبئة هو حل المشاكل التجنيدية للمواطنين في الداخل والخارج، وأيضًا القيام بعملية المتابعة لمناطق التجنيد الـ9 الموجودة على مستوى الجمهورية، كما أن هناك معايير طبية دقيقة يتم اتباعها عن اختيار المجندين، مؤكدًا أنه تم ربط مراكز التجنيد والمناطق في المحافظات بالمنطقة الرئيسية عبر شبكة واحدة، كما أن لجان تسوية مواقف التجنيد لها أهمية خاصة جدًا في إنهاء الموقف التجنيدي، مؤكدًا أن كل من تجاوز الـ30 عامًا ولم يلتحق بالتجنيد يعتبر مخالفًا.

وأوضح «عطية» فيما يتعلق بالمواطنين الذين يقومون بالدراسة في الخارج بأنه عليهم أن يتقدموا بأوراقهم الخاصة للتجنيد، للحصول على تأجيل دراسي، حتى الدكتوراه، مشيرًا إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة طالب بإنهاء التعامل النقدي، ومن هذا المنطلق أنشأت القوات المسلحة المركز الإلكتروني لتنفيذ ذلك في خدمات التجنيد، كما يمكن للمواطن الذي يطلب الخدمة الإلكترونية الخاصة بالتجنيد تسلّم الأوراق المطلوبة من أي مركز تجنيد على مستوى الجمهورية وليس منطقته فقط، موضحًا أنه لا يوجد مجال للتزوير في التعامل الإلكتروني الخاص بالتجنيد.

وأكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة، في لقائه مع «يحدث في مصر»، أن شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية أكثر تأمينًا من بطاقة الرقم القومي، موضحًا أنه لم يتم الاستغناء عن «شيخ الحارة» فيما يخص التجنيد، كما أن هناك كشفًا طبيًا على أعلى مستوى يخضع له الشباب قبل التجنيد، معلنًا مشاركة القوات المسلحة في الحملة التي دعا إليها رئيس الجمهورية لمكافحة فيروس «سي»، موضحًا أنه يتم علاج الشباب الذين تثبت إصابتهم بفيروس «سي»، مؤكدًا أن القوات المسلحة قامت بعلاج 8 آلاف مريض فيروس «سي».

وكشف «عطية» عن تخصيص وسائل تواصل مع الشباب من خلال البريد الإلكتروني وأرقام هاتفية هي: ([email protected])، والأرقام (0226331958)، و(0226351195)، وفاكس (0226394160)، موضحًا أنه بعد اختيار الشباب للانضمام للقوات المسلحة، يقوم بعقد لقاء معهم، ويكتشف أن لديهم رغبة شديدة في الانضمام للجيش والخدمة في سيناء.