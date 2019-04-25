شكرا لقرائتكم خبر عن فودة يفتتح أول محطة طاقة شمسية في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المرحلة الأولى لأول محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ، التي أقامتها شركة «شنايدر إليكتريك»، ضمن المرحلة الأولى من نظام تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة.

شارك في الافتتاح المهندس وليد شتا، رئيس مجلس إدارة شركة «شنايدر إلكتريك مصر»، الرئيس الإقليمي للشركة في شمال شرق إفريقيا والشام، ومحمد عمر توكل، رئيس مجلس إدارة شركة «جيلا التوكل».

وقال «فودة»، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح المحطة، الخميس، إن «إقامة المحطة واجهتها العديد من المصاعب في إشارة لبعض المشاكل الإدارية في توفير قطعة الأرض وغيرها التي تم التغلب عليها»، مضيفًا: «تحدينا الدنيا لإقامة المحطة»، موجها الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، على دعمه لإقامة المحطة.