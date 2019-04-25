شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تنظم دورات لتأهيل القيادات الشابة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التنمية المحلية ورشتي عمل لشباب المحافظات من خريجي دورات مركز تدريب سقارة لقادة المستقبل، والحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الفرنسية اسلسكا، وخريجي دورات البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات الشابة، إضافة إلى مديرى مكاتب المحافظين ومديرى الموارد البشرية ورؤساء لجان التدريب وبناء القدرات في المحافظات، خلال الفترة من 29 إبريل إلى 5 مايو.

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان، الخميس، أن تنظيم هذه الدورات يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 واهتمام الدولة ببناء الانسان المصرى وتطوير منظومة الإدارة المحلية وتنمية العاملين بالمحليات وتأهيل صفوف قيادية شبابية ودعم وتمكين الشباب بأسلوب علمى ورعاية أفكارهم الابتكارية وابداعاتهم.

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أوضح أن الورشة الأولى سيتم تنظيمها خلال الفترة من 29 إلى 2 مايو والثانية من 2 إلى 5 مايو، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الورشتين صقل مهارات العاملين في مجال الإدارة الحديثة والقيادة، خاصة خريجى الدورات السابقة من برنامج قادة المستقبل وإحداث تواصل بين كل الخريجين وباقى عناصر منظومة التدريب وبناء القدرات بمحافظاتهم.

أضاف أنه سيتم عرض بعض الملفات الهامة التي توجه الوزارة لها أهمية خاصة مثل منظومة النظافة ومعالجة المخلفات الصلبة والتعامل مع نواب الشعب ودور المجالس الشعبية المحلية وآليات اختيار القيادات المحلية في المحافظات والمهارات والخبرات المطلوبة وكيفية صياغة الخطط الاستثمارية في المحافظات.

أوضح أن ورشتى العمل ستركز ايضاً على اقتراح الحلول الابتكارية وغير التقليدية للتغلب على المعوقات التي تواجه التنمية في المحافظات ودعم المحافظات للتحول نحو اللامركزية وتهيئة المحافظات ومناخ العمل والعاملين للتحول الرقمي وتطوير منظومة التدريب بالمحافظات ومركز التنمية المحلية بسقارة وذلك لزيادة فاعلية تدريب العاملين بالمحليات والاستمرار في تأهيل خريجي الدورة وبناء قدراتهم القيادية والإشراقية بشكل مستمر.