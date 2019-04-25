شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ورئيس وزراء الصين يبحثان سبل تعزيز العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي محادثات مع رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانج، الخميس، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

يشارك السيسي، الجمعة، في قمة «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي» التي تستمر لمدة يومين، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات حوالي 37 دولة.

يعقد الرئيس لقاءات مع عدد من المسؤولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.