مصر | إحباط ترويج 2 طن فسيخ فاسد بالجيزة

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (61) قضية تنوعت مابين ضبط 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 6 عدم وجود قائمة بيانات، 16 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 9 غلق في مواعيد العمل الرسمية، 7 بيع بازيد من السعر الرسمي، غش تجارى مخزن ( فسيخ ) غير صالحة للاستهلاك الادمى بإجمالى 2 طن

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

القبض ربة سيدة خنقت زوجها حتى الموت في البساتين

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شهدت البساتين، واقعة مأساوية عندما أقدمت سيدة على خنق زوجها بسبب خلافات بينهما، ما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من عمليات النجدة بوجود متوفى داخل شقة بمنطقة فايدة كامل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة "علاء.م" 56 سنة، مسجاة على سرير ولا توجد به إصابت ظاهرية.

وبتقنين التحريات تبين وجود آثار خنق حول الرقبة وبسؤال الزوجة قالت إنه توفى طبيعيا، وأكدت التحريات قيامها بخنق زوجها حتى الموت بسبب خلافات زوجية وتحرر المحضر اللازم للواقعة.