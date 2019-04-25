مصر | فحص الكاميرات وبلاغات التغيب لكشف غموض مقتل طفلة بالهرم

وكانت قد انتقلت النيابة لفحص جثة الطفلة، كما تبين من خلال معاينة رجال المباحث وفحصهم لجثة الضحية، أنها تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، بها إصابات وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها.

وقد تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة مهجورة تابعة لدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة بها آثار كدمات، وتم نقلها إلى المشرحة.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتولت النيابة التحقيق.