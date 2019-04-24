انت الان تتابع السكة الحديد ترد على «التحرير»: لم نوقف صرف الحوافز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المهندس أشرف رسلان رئيس السكة الحديد

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تم نشره حول قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير بخصوص وقف صرف حوافز وبدلات رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان ونوابه التسعة، منذ توليه مسئولية وزارة النقل. وإعمالا لحق الرد، أرسلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطابا رسميا إلى الجريدة، مذيلا بتوقيع رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان، تنفى فيه ما نشرته "التحرير" عبر موقعها الإلكتروني أمس، تحت عنوان "الوزير يحرم رسلان ونوابه من صرف 300 ألف جنيه حوافز"، وأكدت الهيئة عدم صحة الخبر بقولها "هذا الخبر عار تماما من الصحة".

وقالت الهيئة "إن رئيس الهيئة وأيا من نوابه لم يُدلوا بأية أخبار أو حوارات صحفية حول هذا الموضوع ويبذلون جهودا غير عادية من خلال تعظيم وحسن استغلال وتشغيل الإمكانيات المتاحة وتسخير عنصرى الطاقة والزمن لمساندة قرارات وزير النقل، وتنفيذ توجيهاته فى سبيل النهوض والارتقاء بخدمات السكة الحديد المقدمة للمواطنيين،

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