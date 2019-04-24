بدء تسليم أراضي مدينة 6 أكتوبر اعتبارا من 16 يونيو

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صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سيبدأ يوم 16 يونيو وحتى يوم 12 نوفمبر 2019، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا والأراضى المتميزة، وكذلك أراضى الإسكان الاجتماعى تباعا. وقال الوزير، في بيان الوزارة اليوم، إنه على الحاجز عند الاستلام، إحضار بطاقة الرقم القومى، وإخطار التخصيص. بدوره، قال المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إنه تم تخصيص أيام محددة لمن تخلف عن الاستلام فى الموعد المحدد.
أول من أمس الإثنين، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة الاهتمام بالتوقيتات الزمنية للمشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة والحرص على جودة التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذى لهذه المشروعات لحين انتقال الحكومة بوزاراتها إلى العاصمة الإدارية. وصرح
أول من أمس الإثنين، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة الاهتمام بالتوقيتات الزمنية للمشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة والحرص على جودة التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذى لهذه المشروعات لحين انتقال الحكومة بوزاراتها إلى العاصمة الإدارية.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزارة الإسكان ستعلن قريبا، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، أسعار الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للموظفين الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وطرق السداد، سواء الوحدات التى يتم تنفيذها فى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، أو الوحدات التي يتم تنفيذها في مدينة بدر، على مقربة من الحي الحكومي. (التفاصيل)
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