انت الان تتابع بدء تسليم أراضي مدينة 6 أكتوبر اعتبارا من 16 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سيبدأ يوم 16 يونيو وحتى يوم 12 نوفمبر 2019، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا والأراضى المتميزة، وكذلك أراضى الإسكان الاجتماعى تباعا. وقال الوزير، في بيان الوزارة اليوم، إنه على الحاجز عند الاستلام، إحضار بطاقة الرقم القومى، وإخطار التخصيص. بدوره، قال المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إنه تم تخصيص أيام محددة لمن تخلف عن الاستلام فى الموعد المحدد.

أول من أمس الإثنين، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة الاهتمام بالتوقيتات الزمنية للمشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة والحرص على جودة التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذى لهذه المشروعات لحين انتقال الحكومة بوزاراتها إلى العاصمة الإدارية. وصرح