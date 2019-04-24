أخبار مصر | رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكدمن التزامها بالتوقيتات الزمنيةالمحددة لها وتقديم التيسيرات بمايضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيقالاستفادة من الاستثمارات التي تضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفاتوالتقارير من مختلف الوزارات خاصةالوزارات الخدمية ومدى توفيرخدماتها للمواطنين في اطار حرصالحكومة على توفير حياة كريمةللمواطنين.

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ويستعرض اجتماع الحكومة ايضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومةمن خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفيرالسلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيسالوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحةبمختلف القطاعات، وخاصة التىتمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.